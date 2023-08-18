被大S控告洩露私隱 汪小菲淡定應訊：一點家務事

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚後即擘面，昔日夫妻搞到對簿公堂，大S告前夫違反《個人資料保護法》，汪小菲昨日到台北地檢署應訊時，只淡然表示處理家事，小事而已。

大S前年與汪小菲離婚，雙方為離婚協議費用，多次於網上互相指控及爆料，當中汪小菲為了自證清白，曾公開2人離婚協議書，大S不滿對方未隱匿其個人帳號、住家地址等個人資料，控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》。

台北地檢署昨日第二度傳召汪小菲出庭應訊，檢方訊後無保請回，庭訊至中午結束，汪小菲離開北檢時，面對媒體追訪，僅淡淡的說：「一點家務事，不要浪費社會資源。」

懷念以前妻命名的酒店 北檢受理案件後，今年5月間首度傳喚汪小菲到案說明，訊後請回，8月7日再傳喚大S釐清案情時，大S疑因擔心出庭一事曝光，臨時委託律師到北檢遞狀請假，檢方今次是第二度傳喚汪小菲說明。不過汪小菲未出庭前，於凌晨時分突然感觸地在社交網發文，透露他對於曾以大S命名的「S Hotel」不會忘記：「我會好好把她照顧好！」但後來就將文章刪除。