《金手指》定檔揭盅 12．30哄動上映 梁朝偉劉德華神合體震撼全球

英皇電影《金手指》正式公布年底全球上映。昨午台前幕後雲集北京宣傳，席間合作已近40年的兩位男主角梁朝偉及劉德華表現識英雄重英雄，又直言今次相隔20年再合作，依然默契十足，偉仔更大爆華仔成「動作擔當」。

英皇電影《金手指》由籌拍開始已備受注目，台前幕後包括男主角偉仔、華仔、女主角蔡卓妍、方中信、陳家樂、出品人兼英皇集團主席楊受成、導演及編劇莊文強，以及監製黃斌等昨午齊齊現身北京，出席全球定檔發布會，正式宣布該片將於12月30日作全球公映。今次超強組合吸引大批媒體採訪，場面相當熱鬧。

今次是偉仔及華仔相隔超過20年後再次於電影合體。兩位影帝在發布會上直言今次合作相當愉快，偉仔表示：「我跟華仔合作已經近40年，他是我的最佳搭檔。」二人惺惺相惜在台上金手互握，引爆全場起哄！《金》片最新的定檔預告片於會上率先播放，談到故事結構，莊文強坦言：「這是一個從100到100億的故事，就是一個人怎麼用100元賺到100億，是個美夢與噩夢不斷交換的故事，所以需要兩位好戲之人（偉仔及華仔）來演繹。自《無間道》後能夠再次打動兩位影帝跟我合作，很是榮幸。」

重溫40年來合作經典 華仔接口表示收到劇本時，二話不說便點頭答應：「20年後再有機會與梁朝偉一起拍戲，我看完劇本後，就問導演：『對手是誰？不會是梁朝偉吧？』導演點頭，這個作品就成了！」偉仔說：「我看甚麼劇本，對手第一人選都是劉德華。在電視台我們就是最佳拍檔，偏偏是20年才能合作一次，但是每次都是非常愉快。」台上又展示3張「經典照片」，紀綠了他們從上世紀80年代電視台出道開始，直到接拍《金手指》，近乎每隔20年就合作打造經典，偉仔直言：「當年拍攝劇集《鹿鼎記》時，那個時候剛入行，每天工作量都很多，幾乎沒有私底下一起去玩，但恰恰就是這樣，我們的感情就在那個時候開始建立，到今天大家還是好朋友。」華仔認同並說：「回頭望已經經過接近40個年頭，我覺得我們還是最初一樣，沒有太大改變。」

戲裏戲外反差大 發布會上更設有快問快答環節，演員們手持「金手指」道具回答問題，當被問到戲裏戲外誰反差最大時，大家都不期然指向偉仔，偉仔亦「指自己」，並認同自己今次角色對比以往有着很大的轉變。至於問到誰人受傷最多，大家就紛紛指向華仔，偉仔解釋：「反正有華仔的戲，動作部分都在他身上，所以受傷最多。」華仔補充：「我以為很多拍檔都會有打戲，但原來只剩我有動作鏡頭，經常跑來跑去！」而發布會壓軸時，出品人楊受成獲邀上台，他分享感受表示：「我非常榮幸，《金手指》有梁朝偉、劉德華，以及導演莊文強、監製黃斌，要請到這個陣容非常困難，下一部不知道何時可以開拍！」