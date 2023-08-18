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蔡思貝放電 含「包」待放
蔡思貝食包時表情多多，拍片施冧功。
無綫視后蔡思貝魅力非凡，早前傳出獲裙下之臣徐肇平追到去歐洲，越洋護花。異性緣旺的她日前再度發功，在社交網上載一段短片，當中見她在車廂食三文治，連環做出嘟嘴、含包等動作，同時以超強電眼望實鏡頭放電，食麵包都如此出神入化，隔住個Mon冧死仔！
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