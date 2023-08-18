郭柏妍洩「蜜」 絕不搣甩丁子朗

無綫小花郭柏妍與丁子朗緋聞傳個不停，他們同樣受到公司壓力，一直沒有公開承認戀情，但之前齊齊出海及睇演唱會洩「蜜」。郭柏妍接受本報專訪時，仍然堅稱與丁子朗只是普通同事、朋友關係，對於現時在熱播劇《破毒強人》與何廣沛組情侶檔大獲好評，問到可會藉此「搣甩」與子朗的緋聞？她說：「冇話要搣甩邊個，反而同多啲唔同人合作可以學多啲。」她向來被指是「A0女神」，問到何時「出Pool」？她笑說：「我唔心急，亦冇乜人追，身邊比較多女仔朋友，媽咪可能有啲擔心。」