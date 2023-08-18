郭柏妍洩「蜜」 絕不搣甩丁子朗
無綫小花郭柏妍與丁子朗緋聞傳個不停，他們同樣受到公司壓力，一直沒有公開承認戀情，但之前齊齊出海及睇演唱會洩「蜜」。郭柏妍接受本報專訪時，仍然堅稱與丁子朗只是普通同事、朋友關係，對於現時在熱播劇《破毒強人》與何廣沛組情侶檔大獲好評，問到可會藉此「搣甩」與子朗的緋聞？她說：「冇話要搣甩邊個，反而同多啲唔同人合作可以學多啲。」她向來被指是「A0女神」，問到何時「出Pool」？她笑說：「我唔心急，亦冇乜人追，身邊比較多女仔朋友，媽咪可能有啲擔心。」
煲劇學做慳妹
另外，郭柏妍在《破》劇飾演「慳妹」，她表示事前有參考《大時代》的周慧敏：「角色係好管家婆性格，事前都有搜集資料要點演，呢套對之後拍《下流上車族》幫助好大。」劇中她與視后胡定欣對手戲連場，獲對方「加持」提點，獲益良多，她坦言初時也有壓力：「第一場戲就係要遞辭職信畀佢，同重量級前輩合作係有壓力。定欣好好，雖然我買好多化妝品，但化妝經驗好淺，佢有提我開工記得要帶粉餅補妝，同埋要企得直啲，唔好寒背。」
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