「真人真事」竟屬虛構 珊迪娜舊片作古仔 網民促褫奪影后殊榮

奧斯卡金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）的男友Bryan Randall本月初離世，飽受沉重傷痛的她，近日被爆於2009年主演的得獎電影《守護有心人》（The Blind Side）故事全屬虛構，網民嬲爆促奧斯卡大會褫奪珊迪娜的影后殊榮，可謂雙重打擊！

珊迪娜的攝影師男友Bryan Randall，本月初因肌萎縮性脊髓側索硬化症（又稱漸凍人症）離世，終年57歲。近日她被爆改編自真人真事的舊作《守護有心人》內容虛構！該片講述美式黑人足球員Michael Oher年輕時的真實遭遇，他被白人夫婦領養，最終在養父母栽培下於球壇打出一片天，飾演養母Leigh Anne Tuohy的珊迪娜更勇奪奧斯卡及金球獎影后。

美國小報淪笑柄 事隔多年，Michael近日突然踢爆整個故事全屬謊言，他從未被該對夫婦領養，直指對方利用其美式足球天分來賺錢！消息傳出後引來很大回響，不少網民大表憤怒：「如果Michael Oher指控係真，咁要攞走（珊迪娜）奧斯卡金像獎，頒畀更應得嘅《天生不是寶貝》（Precious）女星嘉碧絲狄比（Gabourey Sidibe）。」由於暫時未有證據證明珊迪娜知道《守》片內容「老作」，故有網民認為她亦是受害者：「珊迪娜用時間嚟證明自己嘅實力，佢啱啱失去伴侶。除咗扮演一個角色，佢冇做過任何其他嘢。你哋放過佢啦！」

另外，珊迪娜男友死訊傳出數日後，美國小報《Star》最新一期封面竟大字標題「珊迪娜與Bryan分手」，嚇親全世界，不少網民懷疑小報趕不及更改內容。有傳媒分析通常雜誌專題內容早在推出前一星期已確定，小報萬料不到珊迪娜成功隱瞞男友病情，只注意兩人很久沒同時出現公開場合，猜測他們情變，最終無法收回全部雜誌，只好成為全世界的笑柄！