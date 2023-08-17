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吳業坤食西餐 重拾婚宴回憶
藝人吳業坤與太太濱口愛子日前到二人結婚設宴的酒店共進晚餐，共飲香檳食西餐，相當浪漫，吳業坤謂：「酒店想畀番個回憶我哋，不過嗰日我醉醉地，都冇乜回憶。」之前拍完劇集《新聞女王》的他，透露現正忙於做新歌，正籌備新碟與之後廣州舉行的演唱會。
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