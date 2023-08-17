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麥皓兒獲家燕賞識 邀任導師
無綫藝人麥皓兒演而優則唱，去年推出個人單曲《愛就愛》進軍樂壇，本身有多年教唱歌經驗的她被薛家燕睇中，邀請幫忙訓練旗下組合Honey Bees及Honey Bees Junior，更參與家燕媽媽藝術中心大匯演，與一班學生一起跳唱。
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