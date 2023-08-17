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梁諾妍跑完冇咗一公斤
藝人梁諾妍雖已為人母，但身材一直保持弗到漏，皆因她熱愛長跑運動，她經常在社交網分享跑步樂趣，並以實際數字證明跑步的好處：「頭先特登喺跑前上磅，跑完再磅，足足輕咗1Kg，你都咪話唔堅。跑步，一項最快瘦身嘅帶氧運動，慢跑40分鐘或以上，有效消脂、去水腫、減壓，我知你知嘅。」
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