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糖妹林曉峰 穿梭快樂年代
歌手糖妹跟林曉峰（Lo）下月3日將在廣州中山紀念堂攜手開騷，兩人因《聲生不息》而成好友，演唱會命名《我們的快樂年代》，糖妹說：「我覺得就係港樂，我同阿Lo雖生於不同年代，但當晚我哋會同大家一起穿越時光隧道，揀咗好多唔同年代嘅經典合唱歌，好似《世間始終你好》、《相逢何必曾相識》等等。」
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