摸Pet Pet：一見鍾情 同床共枕 松岡排除萬難 人狗團圓

日模松岡李那入行以來緋聞不斷，但其實她早有暗撻逾14年的秘密情人，她口中的「Baby」正是14歲的松鼠狗Meko，松岡說：「佢係女仔嚟嘅，喺日本遇見佢時只得3個月大，我對佢簡直一見鍾情，有fall in love嘅感覺，領養咗佢返屋企後，晚晚一齊瞓，好sweet㗎！」

日前松岡帶同愛犬到旺角做寵物美容，她表示未接Meko來港時，交由長居日本的媽媽代為照顧，直至年半前，決定安排愛犬「移民」來港，不過過程令她膽戰心驚：「嗰時我就算肯畀全數機票錢，Meko都要自己一個坐寵物貨艙，我真係好擔心，怕個貨艙好焗，又怕佢身體唔好……好在最終平安到港。」談及現時已有航機可供寵物和主人同坐客艙時，她大感興趣，希望可帶Meko環遊世界。

保護主人 裝腔作勢 在松岡眼中，Meko雖然很「溫柔」，但在主人身邊卻表現強悍，只要經理人輕輕觸碰松岡，Meko都會吠幾聲作攻擊狀，松岡冧爆謂：「佢想保護我嘛。」就連寵物美容店店長、兩隻大貴婦犬用點鼻方式跟Meko打招呼，牠亦勇者無懼。問到松岡可考慮養巨型狗？她婉拒說：「雖然兩隻店長好得意，但如果Meko百年歸老，我唔會再養第二隻狗，因為佢係我only one。」