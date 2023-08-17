娛樂

李多慧大解放 被讚似舒淇

李多慧到韓國遊玩，不忘派福利。 李多慧到韓國遊玩，不忘派福利。
李多慧到韓國遊玩，不忘派福利。
台灣「樂天女孩」林襄的師妹李多慧人氣居高不下，她在社交網上載一系列在韓國濟州島嬉戲的性感照，激罕換上比堅尼晒玲瓏浮凸好身材，飽滿上圍震撼眼球！向來甚少騷Quali的她，今次難得「賣大包」，吸引大批網民留言：「這身材無敵的吧？」有人更讚露出額頭的她別具風情：「這扮相比較正耶，有舒淇的感覺。」
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