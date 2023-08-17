中娛星動：劉亦菲李現甜蜜攻台 緋聞翻Hit

內地女星劉亦菲與型男李現人氣席捲台灣，2人合演的劇集於當地播出後成為熱話，獲讚CP感十足，2人的緋聞亦隨之翻Hit！

由「神仙姐姐」劉亦菲與內地小生李現主演的清新療愈愛情劇《去有風的地方》早前在內地播出，口碑與流量俱佳，劇集前日登陸台灣，再度成為熱話，雖然劉亦菲比李現年長4歲，但2人的神級演繹令網民驚嘆匹配，充滿濃濃CP感，雙方簡單清純的互動不但表達出真摯的愛，溫馨浪漫的情節亦相當感人，成功觸動台灣觀眾的心靈，不少女生被李現的外形深深吸引，投入得未能抽離劇情。

事實上，劉亦菲與李現傳因此劇而戲假情真，有網民指劉亦菲曾上載太陽下的自拍照，因李現原名「李晛」，有「出生時見到太陽」之意，故有指劉亦菲的太陽照正正代表對方。這段緋聞未有隨着時間而終止，更因劇集攻台而再度翻Hit！

分享打扮心得 此外，劇中劉亦菲的文青打扮，成為台灣年輕人的模仿對象，她大方分享打扮心得，主要是視乎心情：「如果是一個臭美的心態、度假或者怎麼樣，可能就會覺得有時候Bling Bling的挺好，但平時基本上舒服為主，愈簡單愈好。」