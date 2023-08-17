港姐見證蛻變做喊包 郭珮文克服社恐 大膽搭訕

各候選港姐於一個月前拍攝宣傳片，姜依宁及鄧凱文拍攝時哭成淚人，相當誇張。大熱的莊子璇坦言不着重輸贏，只求進步；郭珮文的社交恐懼有所改善，不再騰雞。

《2023香港小姐競選決賽》將於本月27日舉行，16位候選佳麗進行最後階段的特訓，誓以最佳姿態踏上決賽舞台。為了讓她們見證及回顧參賽後的變化，大會拍攝宣傳片《給一個月後的我》，片中將各人於6月及7月底接受的個人專訪剪輯成8條宣傳片，當中除了可看到外貌的蛻變，亦可了解她們心路歷程的變化。

眾佳麗中以姜依宁（Jenny）及鄧凱文（Eris）最為感性，前者在越南外景被揭爆喊，原來她於6月受訪時亦哭成淚人，邊喊邊說：「呢個係我人生中第一次面對咁多鏡頭，真係……」回看一個月前拍下的片段，她再度淚盈於睫，但面對鏡頭明顯進步不少，她表示會「繼續堅持」。至於6月底受訪時不知所云的Eris，重看訪問片段數度感觸拭淚，她說：「依家可以同番一個月前嘅自己講，我做到喇。」

莊子璇不在乎輸贏 至於曾自爆有社交恐懼的郭珮文之前受訪時明顯驚青，表現尷尬，經過一個月的磨練後，她變得大方得體，並淡定表示：「變得冇咁驚人，喺越南我要同好多陌生人講嘢，發現自己原來係做到！」王敏慈面對一個月前的自己，搞笑地做出「頭大」的動作，自言參賽後信心大增：「之前好緊張，其實一路以嚟感受到好多支持，呢個係動力，唔想令支持我嘅人失望。」另一大熱莊子璇較一個月前明顯更淡定，對於勝負，她笑說：「我唔係好在意輸贏，做得好過尋日已經可以喇！」