開心老婆似芭比 城城舞台遇險 受傷都唔講

天王郭富城與太太方媛結婚6年，感情保鮮不錯。對於網民讚太太的「芭比Look」煞食，他即露出冧樣。談到張學友日前發生「舞台意外」，城城自爆遇過類似情況，就算受傷亦不會「公告天下」！

電影《Barbie芭比》全球大熱，方媛日前湊熱鬧，以粉紅打扮拍片，加上白滑肌膚，獲網民讚似洋娃娃，並指城城娶得嬌妻很幸福。昨日城城出席活動時聞得太太被讚，即開心表示：「我代佢答，多謝大家讚賞。（你幾時扮Ken？）男朋友？其實我哋喺唔同嘅工作崗位，佢鍾意推廣美容同時裝，我就一定喺舞台同電影，嚟緊會搵國際級排舞老師合作。」

預告內地巡演 提到他被拍得買珠寶給方媛，他說：「佢要相夫教子，真係好辛苦。佢生日，作為老公畀啲小禮物好正常。（你同佢慶生間酒店好靚。）囡囡當時嚟埋上海，依家我係Family Man嘛。嗰間酒店我最欣賞係無人機表演，真係大開眼界，嚟緊我應該會返內地巡演，考慮加入無人機嘅元素。」

對於張學友開騷時跌低後，依然撐足全場，城城說：「學友係專業，好似我受傷都唔會講出嚟。其實近排我嘅演唱會都發生意外，因為要做個大動作，我踏後咗一步，但個升降台得4呎乘4呎，結果隻鞋被夾住，最終要將升降台放番落去，我先鬆得開，其實都幾危險。我喺舞台30年都未試過，原來仲有好多要學習嘅地方。」提到大女「大寶」9月生日，城城考慮在快餐店搞生日會：「要視乎佢嘅意願，小朋友一定想要大Party，請晒啲同學仔嚟玩。」