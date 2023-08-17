搭專屬叮叮講緣分 李幸倪獻打卡攻略

愛貓有份「上車」

Gin感激公司及同事為她籌備，更找來本地插畫師在車身畫上不同的動物，她說：「同事知道我好鍾意動物，諗住配合番我首歌名，畫咗好多唔同動物全部都『企好』晒！」電車另一賣點是她的肖像旁有其愛貓「杏仁糊」，令她開心不已：「我之前睇幅圖已經好鍾意，一路等緊架車幾時出嚟，所以出車嗰日第一時間去打卡，覺得真係好靚！」