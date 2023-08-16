9:45 勁歌推介及快樂長門人

11:45 以和為貴（PG）及宣傳易

7:25 有理說得清及銀行．生活全方位

11:55 不懂撒嬌的女人（PG）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

