助手保鏢傍實 Lisa戀情浮面 孖富貴男友同框晒愛

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa與世界首富之子Frederic Arnault緋聞傳足一個月，終於有「實證」，2人被拍得一同坐在候機室的暗角位，私下同框照首度曝光，戀情正式浮面！

演藝事業如日方中的BLACK PINK在愛情方面亦各有着落，26歲泰籍成員Lisa上月爆出疑暗撻世界首富Bernard Arnault的28歲三兒子Frederic Arnault。她早前趁組合在美國開騷前夕抽空度假，瘋狂更新旅遊靚相，Frederic亦同時公開相似海景的打卡照，疑同遊意大利，令緋聞更加疑幻似真。

雖然女方所屬的YG事務所一直不置可否，但緋聞傳足一個月，終於有「實證」。前日有網民公開在美國洛杉磯私人飛機候機室拍得Lisa與Frederic坐在暗角位的照片，指身旁戴帽女子疑是Lisa的助理，並有保鏢在旁守候，估計Lisa結束美國新澤西州的演唱會後，隨即會合男方。兩口子私下同框照首度曝光，令戀情逐漸浮面，大批粉絲送祝福，有人發現Frederic兄長的另一半亦曾在Lisa的社交網貼文留言，網民戲言她「融入大家庭」，似乎已有半隻腳踏入豪門。

Jennie再晒內衣照 至於隊友Jennie自從出任國際品牌的內衣代言人後，為品牌帶來驚人宣傳效應及銷售佳績。在公開的新一輯內衣寫真中，愈來愈性感的Jennie大騷強勁事業線及玲瓏浮凸的身段，舉手投足都散發自信美！另外，BLACK PINK去年10月揭幕的世界巡唱仍在進行中，門票收益累計高達逾15.6億港元，刷新全球女團巡唱最高紀錄，又帶挈YG事務所今年第2季總銷售額及利潤分別達9.27億及1.69億港元。