暢所欲玄：浴廁風水宜忌

浴廁在住所的位置需要留意，浴廁的設計及衞生，也跟健康運有密切關係。

1.白色明亮：浴廁設計宜以白色為主，有助加強明亮感，浴廁光潔明亮，布置簡潔，風水上有助提升家宅運。白色設計也容易察覺污垢，提醒定時進行清潔。同時也要留意燈光的使用，浴廁屬陰，加上經常關門，燈光不宜過於昏暗。

2.有窗通風：最理想的浴廁最好有窗，以便陽光照射殺滅細菌、空氣流通驅散濕氣，如設計所限，無法加設窗戶，也必須借助良好的抽氣系統，確保空氣流動，以保持乾爽，減少細菌孳生，也可避免穢氣擴散，造成味煞，影響健康。

3.關上馬桶蓋：馬桶是浴廁的穢氣源頭，建議大家長期關上馬桶蓋，除了符合衞生原則，在風水上也可避免穢氣積聚，尤其如果家中廁所門直對其他房門，馬桶更加要時常蓋上，以免氣運受沖。

4.植物選擇：浴廁五行屬水，可以放置小型的水種植物，以水生木，增添生氣，但要注意浴廁濕氣重，陽光亦有限，要慎選植物種類，以免孳生昆蟲。如植物枯萎，便應立即丟棄更換，否則對家宅運有影響。

堪輿學家麥玲玲師傅