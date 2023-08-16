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貝安琪學詠春 拍戲動武
昨日在銅鑼灣舉行的電影《100秒》記者會，導演劉香萍表示去年已經作出申請，現正等待政府的合作資金便可隨時開拍，女兒貝安琪（Ankie）亦有到場支持，她說：「我啱啱先喺曼谷拍完動作片，喺呢一部戲我會有好多動作戲。」又指正學泰拳及詠春，希望可以向打女方向發展。
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