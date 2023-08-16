梁敏巧暴曬變炭 下月歸位

「東張女神」梁敏巧連日來未見現身節目，還在社交網留言：「如果我離開了東張西望……你們會不捨得我嗎？」嚇得一班忠粉心慌慌。幸好，其實她只是請假數周到加拿大溫哥華參加朋友的婚禮，順道旅遊。她大讚加國天朗氣清好舒服，惟紫外線令她困擾不已，相信完成此行後將變成一舊炭，並預告9月回歸《東張西望》。