曹永廉受腳患折磨 為撐老友延遲開刀

藝人曹永廉近日忙於拍攝新劇《神耆小子》，而有份參演的《破毒強人》亦在熱播中，開工之餘還要顧及宣傳，相當忙碌，不過與此同時，身體亦響起警號！年前曾接受「通波仔」及腎石手術的他，今次輪到腿部受「啫喱瘤」折磨，雖然不算危疾，但也要好好處理。

談到病情，阿廉說：「其實之前都做咗次簡單嘅手術，清咗啲啫喱，不過依家成個腳板都係唔正常嘅啫喱，行路腳趾公脹住好痛，所以嚟緊都要搵醫生檢查，預計下個月得閒啲就再入院。」原來阿廉由5年前拍攝《大帥哥》時已開始受此困擾，直至近期情況益發嚴重，問到為何不請假盡快做手術？他解釋：「因為我應承咗蕭正楠做佢入行20年江門站演唱會嘉賓，依家仲頂得住，梗係捱埋去撐咗兄弟先啦！」

少運動 要減肥 因為腿部問題，阿廉近期減少運動，被指發福不少，他笑說：「我會減，始終都算係靠樣搵食，同埋嚟緊會抽時間調理身體，多謝關心。」談到在《破》劇尚未出場，阿廉透露：「今個星期五大家就會見到我。（忠角定奸角？）大家都好想知道咁，依家開盤喺度估，答案好快就揭盅。」