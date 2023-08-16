8月16日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月16日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
唐嫣換妝美貌回歸
內地女星唐嫣現正拍攝古裝仙俠愛情劇《念無雙》，不過出師不利，先被網民吐槽跟男主角劉學義無CP感，造型亦被彈仙氣欠奉！近日有網民拍得她的新相，劇組為她換上新Look，之前的髮型太貼顯老氣，如今變得較為鬆散自然，而頭飾亦大獲好評，網民讚她的美貌終於回來了，又指年近40歲的她狀態超好。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230816-0816_00282_043/唐嫣換妝美貌回歸
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc