娛樂

唐嫣換妝美貌回歸

內地女星唐嫣現正拍攝古裝仙俠愛情劇《念無雙》，不過出師不利，先被網民吐槽跟男主角劉學義無CP感，造型亦被彈仙氣欠奉！近日有網民拍得她的新相，劇組為她換上新Look，之前的髮型太貼顯老氣，如今變得較為鬆散自然，而頭飾亦大獲好評，網民讚她的美貌終於回來了，又指年近40歲的她狀態超好。
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