抱恙現身重頭劇 炎明熹做串星球場遇「襲」

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）近日既忙於接商演掘金，日前又客串無綫新劇《逆天奇案2》，再一次演回歌手身份，獲監製劉家豪及同劇的視帝陳展鵬輪流激讚，展鵬讚她於烈日下抱恙拍攝，仍堅持撐足整個上午，非常有拚勁！

炎明熹趁暑假頻頻曝光，除了狂接內地商演極速勁賺500萬外，又接拍內地真人騷節目《唱遊大灣區》，原來她日前更再度入劇組，參演無綫重頭劇《逆天奇案2》演出，劇集監製劉家豪在社交網率先公開劇照，並留言：「Gigi炎明熹強勢加盟，逆天2全速拍攝中。」

據知Gigi以客串身份登場，劇中演回歌手身份，劇情講述她拍攝MV期間遭壞份子發動恐襲，飾演執法人員的陳展鵬、黃智賢、關嘉敏及趙璧渝等到場協助，眾人更於足球場上演大逃亡。為配合角色，Gigi以露腰裝配短裙晒腿上陣，並有粉絲舉起「Gigi炎明熹」應援牌。有心水清網民留言笑指：「又本色出演」、「又係演自己哈哈哈」、「阿Gi每次都係演自己」，其實Gigi已非首次「演自己」，她今年客串處境劇《愛．回家之開心速遞》時飾演「偶像炎明熹」，與熊家及Philip仔合照互動，另外亦曾拍攝劇集《青春本我》。

陳展鵬撩合作唱歌 雖然Gigi的演戲經驗不及唱歌豐富，但陳展鵬亦對她讚口不絕，他昨日受訪時說：「我知佢埋位時唔舒服，狀態唔太好，天氣又熱，但佢堅持拍晒成個上晝，呢種精神勝過所有嘢，絕對難能可貴，我覺得佢幾有我哋當年嘅影子。（同佢多唔多對手戲？）都係一場，希望下次再有機會合作，唔一定劇集，唱歌都可以。」而劉家豪表示：「Gigi喺套劇入面客串一場，佢唔止唱歌叻，其實演戲都一樣咁叻，全程非常合作，一啲架子都冇，真係好好！」