有「最美星二代」之稱、一代性感女神邱淑貞的大女沈月22歲生日，她上載身處日本東京潮牌展覽場舉行生日會的照片，可以在該潮流據點慶祝，令不少網民羨慕不已！一身露腰裝配濃妝的沈月，切蛋糕之餘又與名車合照，又即場大玩爵士鼓，表現有板有眼，令派對生色不少。