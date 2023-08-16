娛樂

沈月至「潮」生日會

沈月踩入「潮場」慶祝生日，令不少人羨慕。 沈月踩入「潮場」慶祝生日，令不少人羨慕。
沈月踩入「潮場」慶祝生日，令不少人羨慕。
有「最美星二代」之稱、一代性感女神邱淑貞的大女沈月22歲生日，她上載身處日本東京潮牌展覽場舉行生日會的照片，可以在該潮流據點慶祝，令不少網民羨慕不已！一身露腰裝配濃妝的沈月，切蛋糕之餘又與名車合照，又即場大玩爵士鼓，表現有板有眼，令派對生色不少。
壽星女捧着蛋糕，有否許願呢？壽星女捧着蛋糕，有否許願呢？
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