又一餐廳突結業 AK肥仔Jer再損手

MIRROR成員Anson Kong、Jer及ERROR成員肥仔合資經營的餐廳昨日突然宣布結業，有讀者爆料稱有員工仍未收到工資。對於明星效應下的食店相繼結束，網民感到不勝唏噓。

Anson Kong（AK）合資開設的日式甜品店，以及Jer、肥仔有份投資的餐廳早前先後停業，想不到昨日再傳來壞消息，3人合資經營的尖沙咀日本餐廳，昨日在無預警下突然宣布即日關門大吉，令一眾Fans感到相當愕然及可惜。

員工稱未出糧 餐廳在社交網寫道：「感謝大家一直以來的支持，本店已於8月15日結束營業。訂座退款將會陸續安排，不便之處，敬請原諒。再次衷心感謝大家的支持。」該店位於尖沙咀亞士厘道，2021年底開業，由日籍沖繩主廚主理，AK的胞兄亦有份投資。開業初期AK多次巡舖，令大批「鏡粉」蜂擁而至排隊幫襯，可惜最終捱不下去。有讀者向本報爆料，指餐廳員工仍未收到上月及8月的工資。

上月底，AK與哥哥合資的日式甜品店開業僅半年便結束，他在訪問中自爆損失數十萬；至於Jer、肥仔跟MIRROR另一成員Jeremy合資的日本料理，結業後更鬧出走數風波，肥仔在公開活動上直認生意難做，但拒絕透露損失。