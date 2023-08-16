娛樂

周揚青化身性感蝴蝶

周揚青穿上「蝴蝶背心」晒事業線。 周揚青穿上「蝴蝶背心」晒事業線。
周揚青穿上「蝴蝶背心」晒事業線。
台灣舞王羅志祥的內地網紅舊愛周揚青，近日到馬爾代夫旅行，連日來於社交網上載性感照派福利。日前她戴黑超及穿上超少布的「蝴蝶背心」在海灘漫步，期間一個華麗轉身，白滑玉背盡現。不少網民讚她：「太辣了」、「喜歡這個蝴蝶」、「太美了，這身材應該多穿。」
周揚青真空上陣影靚相。周揚青真空上陣影靚相。
周揚青真空上陣影靚相。
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