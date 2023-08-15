嚇到手震 急返酒店 DJ Soda大阪音樂節慘遭多人胸襲

韓國「夜店女王」DJ Soda前日在大阪演出音樂節期間遭多人鹹豬手，她事後上載遭公然胸襲及嚇至花容失色的混亂畫面，坦言驚魂未定。

近年經常穿梭海外打碟吸金的DJ Soda，日前獲邀到日本大阪參加關西時裝騷，並興奮分享在大阪道頓堀打卡的靚相。不過，前日她身穿白色背心及短裙演出當地的音樂節《Music Circus Festival》期間，卻發生不愉快事件。她昨日凌晨在社交網上載活動上遭多人摸胸的畫面，當中不乏男觀眾。她發文表示活動尾聲特地走近台邊跟觀眾近距離接觸，沒料到突然被多人伸手胸襲，令她大受打擊，但為了在場喜歡自己的粉絲，她依然盡力完成演出，即使已返抵下榻酒店，但仍害怕得手震。她自言以DJ身份出道10年來，從未試過在表演期間發生這種情況，認為自己今後很難再跟台下觀眾近距離接觸。

有網民批評她因衣着太過暴露才會被性騷擾，DJ Soda昨午在社交網上載黑色畫面宣洩不滿，並嬲爆反擊：「無論我穿甚麼衣服，也不能令性騷擾一事被視為正當。我穿着性感，不是想被其他人觸摸或欣賞我的身材，我有權選擇穿甚麼服飾，也只是想滿足自己，希望穿得漂亮，更有自信。我衣着暴露，所以（被性騷擾）是我的錯嗎？我的身體是屬於我，我喜歡這樣的打扮，今後也會一直如此！」

而不少日本網民得悉DJ Soda受辱後，紛紛在討論區上傳事發時不同角度的視頻與截圖，努力協助找出向她伸出「魔爪」的元兇，又鬧爆這批公然性騷擾女性的男觀眾破壞國家形象，應該要得到法律的制裁。

明日花：令日本人丟臉 日本前AV女優明日花綺羅日前跟DJ Soda一同在時裝騷行天橋，她特地在對方的社交網留言，表示對於DJ Soda於演出期間遭性騷擾，身為日本人的她感到很丟臉，但希望對方別忘記還有很多真正喜歡及欣賞她打碟的人，不要因此討厭日本。事後不少日本網民同情DJ Soda的遭遇，表示日本還有很多友善的人，另有網民鬧爆大會未有保護藝人，事發時竟然沒有保安或工作人員出面制止。