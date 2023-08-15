暢所欲玄：部首筆劃的計法

現今最為流行而簡單的姓名學是以筆劃計算吉凶，此套名字學是起源於日本，由日本傳入台灣，再由台灣傳入香港，繼而傳入內地，故在書局上幾乎全都是筆劃姓名學。

在筆劃的計算上，都是以《康熙字典》為準確，因為此字典由王室編制，甚具權威也。但又往往被人忽略箇中部首筆劃之算則，因而造成錯誤百出，包括網上之姓名學，絕對不專業，分分鐘以為是吉的筆劃，到頭來原來是凶的，可謂害人不淺。

現舉出一些部首計算法，以正視聽：如水字部四劃，波、河、法是九劃，示字部五劃，社、祀為八劃。衣字部六劃，裕、裙十三劃。心字部四劃，怡、性九劃。手字部四劃，打、扔六劃。艸字部六劃，荔、茜十二劃。月為肉字部六劃，胡、胎十一劃。王為玉字部五劃，玲、珈為十劃。阝為阜字部八劃，陳、陵為十六劃。阝為邑字部七劃，鄭、鄰為十九劃。此中之耳字要分左右，在左為阜，在右為邑，辵字部七劃，迪、迫為十二劃。犬字部四劃，狄、狂八劃。

以上所列舉的，是很多人都不知道的，所以作為一位專業起名師必須了解，勿誤起一錯的筆劃名字給人客。

玄學家伍立群