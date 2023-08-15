娛樂

趙璧渝笑家傭炮製美食得個樣
無綫藝人趙璧渝偕家中女傭Rochelle拍攝無綫J2節目《你想點煮姐》，雖然她大讚「姐姐」做家務及對老人家細心，但廚藝則以「唉」字形容，相當搞笑！為了一雪前恥，「姐姐」被安排炮製雲耳蒸雞，但最終雞件不熟，加上她將醋誤當豉油，出現奇怪酸味，趙璧渝吃了忍不住慨嘆：「靚冇用知唔知呀！」
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