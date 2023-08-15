獨家訪問：組「索媽團」出海 單文柔陳敏之雨中影相嗌狼狽
「索腿天后」陳敏之近日與視帝陳展鵬太太單文柔（Phoebe）偕小朋友出海玩樂，實行撇低老公進行「索媽之旅」。敏之大爆笑料：「我哋落緊雨喺船度影相，我好驚跣低，佢又叫我小心啲，我哋當時好狼狽，搵毛巾遮住相機，相嘅背後我哋係好蝦碌、好好笑。」敏之奉旨大晒43吋長腿，屬骨感美的她被問如何保持身形？她說：「肥瘦係遺傳父母，我冇特別減肥，因為我食好多嘢，瘦嘅方法係我一有工作壓力、湊小朋友要早起就會瘦，另外我都會勤力護膚。」
教「小豬比」環保意識
另一「索媽」Phoebe穿黑色低胸背心，凸顯豐滿上圍。提到她單拖帶囡囡「小豬比」去船P，她笑言：「本身有預埋展鵬，但佢開緊工趕埋尾，所以冇嚟。」一向活躍社交網的她表示會繼續拍片，但礙於最近暑假，要安排不同節目給女兒，例如帶「小豬比」學做手工品，教導她環保意識等。
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