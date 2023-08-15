娛樂

李元玲「凸」出沙漏曲線

一襲緊身長裙，將李元玲的完美曲線表露無遺。 一襲緊身長裙，將李元玲的完美曲線表露無遺。
一襲緊身長裙，將李元玲的完美曲線表露無遺。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲樣靚身材正，其32C玲瓏浮凸好身材迷倒萬千網友，零贅肉健美體態更成為女生的健身榜樣，可謂男女通殺！
不時在社交網派福利的她，日前上載身穿大露背緊身裙彈鋼琴的靚相，前凸後翹的「沙漏」身段及19吋纖纖小蠻腰，引來網民激讚有古典美：「氣質優雅」、「女神融化了我們的心！」
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