中娛星動：Baby享受單身四圍飛 黃曉明自爆恨生女 放風再婚？

網民估計已有喜

節目中，黃曉明相約許光漢飲咖啡，問到對方有否女朋友、打算何時生孩子等話題，他突然剖白心聲：「我有一個兒子，現在特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多女兒黏爸爸的視頻，心都要化了。」又對許光漢說：「不過你還小，我是39歲的時候才有第一個孩子，所以你還早。」其「生女論」極速引起網民熱議，有傳趙仕瑾已屆38歲屬高齡產婦，故黃曉明要加快動作，甚至有網民揣測女方已懷孕，他才鬆口談及此事。