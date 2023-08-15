中娛星動：Baby享受單身四圍飛 黃曉明自爆恨生女 放風再婚？
內地男星黃曉明去年初與Angelababy宣布離婚，重回單身筍盤行列，隨即變搶手貨，緋聞新歡無逢接軌。近日他突然自爆恨生女，大動作鋪路，隨時再做人夫組織新家庭。相反Baby不急於再婚，頻頻出遊享受單身生活，甚至在日本攬「小鮮肉」，各自各精彩！
黃曉明離婚後感情生活相當豐富，先後與女星葉珂及趙仕瑾傳緋聞，近日他在內地節目《中餐廳》更突然漏口風，表明想生個女湊成「好」字，似洩露再婚打算！
網民估計已有喜
節目中，黃曉明相約許光漢飲咖啡，問到對方有否女朋友、打算何時生孩子等話題，他突然剖白心聲：「我有一個兒子，現在特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多女兒黏爸爸的視頻，心都要化了。」又對許光漢說：「不過你還小，我是39歲的時候才有第一個孩子，所以你還早。」其「生女論」極速引起網民熱議，有傳趙仕瑾已屆38歲屬高齡產婦，故黃曉明要加快動作，甚至有網民揣測女方已懷孕，他才鬆口談及此事。
另一邊廂，單身的Baby自由自在密密飛，早前才去完意大利旅行，罕晒三點式騷長腿，近日再被野生捕獲於日本出沒。有網民在主題樂園巧遇她，身穿短版上衣露纖腰的她，搭實一名小朋友的膊頭高舉V字手勢合照，非常親切，未知此行有否帶囝囝小海綿同行呢？
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