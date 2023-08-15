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連詩雅忍「惡臭」 服侍陳家樂食榴槤
連詩雅用紙巾塞鼻「對抗」榴槤味，陳家樂則食得津津有味。
藝人陳家樂與連詩雅今年4月結婚後各有各忙，甚少合體。昨日陳家樂在社交網上載兩條短片放閃，見討厭食榴槤的連詩雅用紙巾塞鼻，將榴槤包好，他冧爆說：「陳太真偉大！」另一條片中，陳家樂歎榴槤吃得津津有味，並說：「係佢喇！真係好掛住馬來西亞榴槤！」連詩雅為了老公忍受榴槤味，被網民讚好老婆。
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