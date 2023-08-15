嘆難覓另一半 容祖兒趕住「搞」 打開胸圍求偶

樂壇天后容祖兒正傾力演出橫跨兩個月共34場演藝學院演唱會，愈唱愈強的她未知是否之前抱恙在身，突然在騷上有感而發，慨嘆至今苦無對象，更一時口快，為求偶「打開個胸圍」，全場Fans笑爆嘴！

現年43歲的容祖兒有名有利有事業，可謂圈中「盛女天花板」，可惜姻緣運麻麻。前晚她在《ANOTHER SIDE……JOEY．MY SECRET．LIVE》演唱會上表示，不少朋友為她心急：「佢哋成日話我再唔搞就冇得生㗎喇！」台下觀眾大叫：「點搞先？搞咩先？我喺度呀！」全場起哄喪笑。

「封鎖」休息室防疫 祖兒笑住澄清「搞」是「搞掂拍拖」的意思，還笑觀眾色情：「我要企番後啲先。」她強調其擇偶條件很簡單，只要五官端正、身家清白及有頭髮：「點解咁難搵？我覺得一定係我心態問題，於是我同自己講，唔好諗咁多啦！打開個胸圍……」台下即時爆笑，她急急更正：「係打開個胸懷先係，哈哈哈！」她自言性格「13點」，心裏收藏了不少私人小故事，會隨心情即興爆料。

演唱會因祖兒病倒未達最佳狀態而3度延期，為免受影響場次的觀眾失望，她寧願犧牲休息日補場，又實行嚴格防禦措施，將休息室列為「禁地」：「公司驚我再病，所以冇得同睇騷嘅朋友喺後台合照，好在朋友明白同體諒，完騷後Send短訊畀我打氣，好溫暖同感動。」她自爆現時一日五餐，但只得51kg，目前已將肥與瘦拋諸腦後，覺得健康、有體力最重要。另外，本月18日至20日為慈善基金籌款日，屆時祖兒將與好友齊齊斷捨離，捐出衫、褲、鞋、手袋、飾物等義賣。