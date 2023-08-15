娛圈單打：索爆港姐戰力強 阿Sa輸咗嘆奈何

小天后蔡卓妍（阿Sa）活潑可人，一直是大眾開心果，可惜開心果也有失意時。她與百億闊少石恆聰6年情斷，直認和平分手，當中不涉第三者。男歡女愛，合則來不合則去，但女人青春有限，蹉跎歲月埋門撻Q，不管怎麼說都令人心痛。

眾所周知，阿Sa雖然曾與鄭中基有過一段短命婚姻，之後也有其他男友，但以同石恆聰的一段情最為認真。拍拖不久已談婚論嫁，甚至傳出阿Sa有意倣效邱淑貞，婚前盡地一煲，拍下演技代表作便收山嫁人。備受期待的《非分熟女》談情說性，阿Sa大跳性感鋼管舞收穫如潮好評，但不知為何，說好了的嫁入豪門始終未有兌現。拖而不婚，終於未及7年之癢便告分手。

有指石恆聰為人花弗，先後與多名圈中辣妹鬧緋聞，雖然阿Sa一度令他修心養性，但天生花心難自棄，即使身邊人再好，未定性的男人始終心野難耐。如今又傳出他劈腿另一位C小姐，更有傳這位C小姐就是去年港姐季軍梁超怡！

真真假假，假假真真，空穴來風，未必無因。須知男人永不滿足，何況年輕多金，自然多女埋身。舊人成熟可愛但失去刺激；新歡年輕貌美滿滿新鮮感，不婚即分，已可預期。阿Sa樣樣都好，但畢竟已經40歲，而梁超怡參選港姐前已非常戰鬥格，現在則備受力捧，有比較有傷害，難免輸蝕。又或者咁講，人無完美，世事豈能盡如人意。阿Sa有事業有財富、有好友有家人，說是擁有全世界也不誇張。感情一時的不如意，並不等於將來也不如意，大家都會祝福她找到如意郎君。