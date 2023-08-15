獨家回應：耳水不平衡 想過煞停 張學友開騷跣低 誤傳暈倒舞台

「歌神」張學友在馬來西亞吉隆坡開騷，誤傳在舞台上暈倒，其實因地滑不慎跣低，有驚無險的他寶刀未老，火速彈起身，一粒音都冇走繼續唱，難怪他自誇：「仲唱得幾好添！」

張學友忙於舉行世界巡迴演唱會，繼澳門、新加坡後，日前來到馬來西亞開騷，連續兩星期合共6場。前晚網上突然驚傳他在舞台上暈倒，從網上流傳的短片中，見學友跌倒坐在地上，但身手敏捷，很快站起來，全程冇甩嘴或走音，更愈唱愈勁，全場報以熱烈掌聲。完騷後學友即報平安，表示沒有暈倒，只是不小心跣低，但自爆因耳水不平衡而頭暈暈。

「仲唱得幾好添」 學友昨日凌晨親自回覆本報：「我冇嘢呀，不過就係耳水不平衡，今晚特別暈，觀眾又唔退票，又唔介意我唔跳舞，咁咪唱埋佢囉。唱《只想一生跟你走》嗰陣，唔小心喺平地跌低一下啫，冇受傷，唱完成個演唱會，仲唱得幾好添。邊有暈低咁大件事呀，多謝你關心呀，好好休息啦！」而學友的唱片公司亦叫大家放心，指他沒有在台上暈倒，只是滑倒。

「多謝大家包涵」 其實大前晚學友因耳水不平衡而延遲開騷，唱到一半時自爆自小已有這個病，每年總會發作一次，但從未試過在演唱會前發作，他笑言：「今日好唔好彩，喺開騷前半個鐘就頭暈，所以頭先大家見我跳舞好特別。」隨即慢動作跳幾步。開騷前他衡量能否做到，但眼見觀眾已坐定定，加上耳水不平衡對其聲音冇影響，他笑言：「音準係冇問題，最難睇嘅跳舞已跳晒，呢個係演唱會唔係演跳嘛，所以大家唔介意我郁少啲，我咪照唱。」他又稱頭暈唱歌是另一種風味，也是首次嘗試：「多謝大家多多包涵。」據知，昨午學友已飛返香港休息，將於周五再在吉隆坡開騷。