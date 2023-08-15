娛樂

梁晶晶陳曉彤「微波」殺「峰」景

梁晶晶（左圖）與陳曉彤出力谷胸都冇睇頭！ 梁晶晶（左圖）與陳曉彤出力谷胸都冇睇頭！
梁晶晶（左圖）與陳曉彤出力谷胸都冇睇頭！
今屆候選佳麗不乏「有料」之人，但亦有佳麗身形有瑕疵，當中梁晶晶及陳曉彤豐滿上圍欠奉，前者僅得32吋上圍，屬「微波」一族，昨日即使出盡力谷胸也沒有睇頭，加上腰部直落大殺風景，而陳曉彤亦深知身材輸蝕，轉陣以燦爛笑容搭夠。
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