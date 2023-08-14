BTS老闆接死亡恐嚇 照撐LE SSERAFIM世巡

韓國天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所，日前得悉有網民發死亡恐嚇，揚言會在事務所大樓外持刀襲擊老闆房時赫，執法人員接報到場後封鎖正門，所有員工及藝人改用後門出入，最終未發現可疑人物。不過，房時赫心情未受影響，前晚現身旗下子公司Source Music力捧女團LE SSERAFIM的演唱會，笑容滿面地合照。

日本偶像宮脇咲良所屬的LE SSERAFIM，前晚在首爾為首次世界巡唱揭開序幕，以全新造型登場的5女，開場時全員逐一向後倒下，效果震撼，令觀眾不斷尖叫，又首度披露未公開的新歌《We Got So Much》。

至於BTS隊長RM前晚開直播，笑言自高中起再沒把頭髮剪得這麼短，還以「不能飲酒的時期很快就到」暗示入伍不遠。