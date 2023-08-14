獨家專訪：來港開騷 學廣東話叫「起身」 CRAVITY收定風覓食 想帶Fans遊樂園

韓國9人男團CRAVITY早前來港開騷期間接受本報專訪，成員均表示很高興終於能來港與等待多時的粉絲見面，當中刑準與太榮最想品嘗煲仔飯及雲吞麵，Allen則想入主題樂園玩，更提議帶埋50萬名粉絲一齊玩！

出道3年的CRAVITY，上月底在九展舉行首個香港演唱會，9子於開騷前一日接受本報專訪，大談首次來港的感受。成員廷謨表示之前一直透過照片看到的風景，今次終於可以親眼見到，覺得十分難忘。快將生日的性珉表示，知道香港Fans等了很久，很高興終於來到，與大家度過快樂的時光：「這是最好的生日禮物，我愛你！」問到最想品嘗甚麼美食？刑準知道香港有與韓國石頭飯相似的煲仔飯，希望一試；太榮則指香港粉絲推薦他試雲吞麵；而廷謨與珉熙最想食點心及雞蛋仔。

游水消腫靚仔晒 今次是組合首個世界巡唱，來港開騷之前，他們已在美國多個城市、日本及台灣等地演出，問到有否遇到甚麼趣事？珉熙笑說：「試過和成員一起在酒店比併游泳，第二日大家的水腫消失了，特別靚仔。」刑準則笑言因經常坐飛機，累積了不少里數，已計劃下次用里數換額外行李。

席上，他們又大玩「真實與挑戰」遊戲，輪流抽出問題和任務，當中太榮挑戰用廣東話叫香港Fans起身，即場學講「快啲起身啦」，但講了多次仍未成功令隊友收貨，最終要戴上布丁狗頭箍完成任務。至於Allen則抽中「最想和Fans去甚麼地方」，他指家鄉洛杉磯有主題樂園，知道香港亦有，想帶50萬名粉絲一起去。