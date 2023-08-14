暢所欲玄：立秋宜雨又宜晴，農諺何曾有定評

廿四節氣眨眼間又過了一半，上星期二是立秋，即秋天的第一個節氣，代表季節開始轉，要多加留意。據《黃帝內經》所載，中醫有五運六氣，跟五行的金水木水土，同樣反映我們需要的喜忌，如洞悉天機，就能把握攻守，早早為自己布局。但人往往因勝利沖昏頭腦，以致忠言逆耳，當季節轉變，年月更迭。需則有大運承托，仍會受流年流月和每天的不同時間影響。

立秋一般在新曆8月「生肖（申）猴」和9月「生肖（酉）雞」，這兩個月代表金的五行，而在金多的月份應增加木（綠色）的東西。至於白色代表金，因此這兩個月要減少用白色東西；另要注意金方位代表西方，以我國為中心，西方為歐洲，東方屬木包括日本、美國等地。

我曾在電視節目中強調，不管有運或無運，懂得後天去布陣，道理上並無不妥，而是很多人聽完之後便如過眼雲煙，沒有真正行動。當我們聽完別人的經驗總結，應加以思考，並靈活運用，不要盲目追隨那些利用明星造勢的人，到頭來你甚麼都沒有得到，對方卻因你而賺得肚滿腸肥。我們隨歲月增加的，不應只有年齡，還有豐富的閱歷、廣闊的見識、懂分析的頭腦，以真實不浮誇的思想數據道理來長自己的智慧，人生定會有所改善。