黎燕珊幫物色筍盤做「柴可夫」 朱晨麗心郁考牌 最驚揸車瞓着

藝人朱晨麗（朱朱）、黎燕珊、李麗珍及陳國峰等昨日現身活動，朱朱表示早前不慎扭傷頸，導致右手出現麻痹，嚇得她到處找醫生診治：「喺屋企練舞Keep Fit唔小心整到條頸，手麻痹、個頭又痛到瞓唔到，後來搵中醫針灸，依家已經冇事。」她表示近期暫未有工作，想趁空檔學駕車，她說：「一直有諗嘅，但平時坐車好易瞓着，好驚自己揸車嗰陣時會瞓着覺。」問到是否應該找個男友來當「柴可夫」？同場與朱朱以母女相稱的黎燕珊，即表示有幫「阿女」留意筍盤：「幫你搵個Mr. Right揸車咪得，不過其實考到車牌都好，因為有時拍劇會有需要。」談到近況，黎燕珊表示正忙於預備11月上演的舞台劇：「飾演《雷雨》入邊嘅二太太，因為要着旗袍，起碼減10磅。」