被鬧帶壞何依婷 「拜金」蔡嘉欣寸嘴反擊

甫入行已被封「純純兔」的無綫小花何依婷，近日與蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴行Catwalk湊「芭比」熱，網民認為她被「拜金女」帶壞，嘉欣即寸嘴反擊，引爆罵戰！

近日圈中掀起「芭比」熱，何依婷（Regina）亦唔執輸，與蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴化身Pink Lady拍片，齊齊行Catwalk晒腿。但有網民唔Buy，在何依婷社交網留言：「本身幾鍾意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁Friend，真係形象Byebye。」嘉欣反擊：「吓？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」

陳詩欣被拖落水 有網民揚言唔鍾意嘉欣：「她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」陳詩欣隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，冇畀人帶壞啊。」嘉欣亦寸嘴狙擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我哋一齊拍個片就認定佢哋都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」

其實早於6月底已傳出嘉欣與陳詩欣瘋狂推Job，密謀約滿後離巢，有指陳詩欣下嫁有米老公陳爾正後唔憂做，專心做少奶奶；同樣「消失」的嘉欣入行前已是KOL，早前更晒出富貴男友求婚的照片，宣布封盤！她與陳詩欣向來是好姊妹，想不到何依婷因與「拜金KOL」拍片而惹爭議，認真慘情。