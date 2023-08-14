大熱港姐是非纏身 莊子璇壓力爆煲出疹 入院留醫

港姐決賽將於本月27日舉行，有「嫩版蔡依林」之稱的候選佳麗莊子璇卻是非纏身，未知是否不堪壓力，搞到皮膚出紅疹，急送醫院留醫之餘，更見她手部插喉管，情況令人擔心。

港姐決賽尚有不夠2周便舉行，一眾候選佳麗如箭在弦，望能飛上枝頭成為冠軍。然而身為賽前大熱之一的莊子璇近日是非不斷，被爆愛黐幕後攞着數及於佳麗面前擺款，引起眾怒遭群起杯葛變孤獨精，雖然她戰勝負評繼續有獎攞，不過前晚凌晨就突然入院，疑因壓力爆煲導致皮膚出紅疹。

「最辛苦嘅唔係比賽本身」 她拍片紀錄手部出疹情況上載社交網，至清晨5時，她再分享最新進展，見她手插喉管，並透露正留院觀察：「最近嘅壓力原來已經爆發咗喺身上，一直都唔留意，最辛苦嘅原來唔係比賽本身……真係要好好注意健康，遠離壓力。」

港姐監製何小慧回覆本報，指莊子璇出疹，並表示由於今日將舉行港姐泳裝記者會，故早在上周五已叮囑佳麗注意飲食，如今莊子璇不幸出疹已立即求醫，現在要先觀察她食藥後的情況，暫時尚未知道能否出席今天的活動。