林夏薇力撐演繹方法新鮮 周嘉洛模仿周星馳：自己都睇到厭！

藝人林夏薇（薇薇）與周嘉洛首次合作拍甜寵劇熱度十足，兩人拍短片造勢於網上點擊更贏開巷。對於被指模仿周星馳令觀眾睇到厭，嘉洛承諾會想辦法創新，又自嘲五音不全，不會挑戰獻唱劇集歌曲。

林夏薇（薇薇）、周嘉洛及何沛珈等昨日出席無綫熱播劇《寵愛Pet Pet》宣傳活動，何沛珈與寵物蛇同台，即嚇到花容失色，主動「靠邊站」。而正忙於拍攝新劇《逆天奇案2》的薇薇透露凌晨4時多已開工，出席活動後又要趕歸隊繼續拍攝工作，形容「仆心仆命」為《寵》劇宣傳：「好開心我同嘉洛之前拍咗嗰兩條洗頭同跳舞片，各平台幾日內加起嚟已超過250萬點擊，希望接下來再拍多啲，目標係1000萬點擊。（收視得18.2點喎。）但熱度有喎，希望不停進步啦！」

薇薇主動提及相隔9年再為劇集獻聲，今次負責片尾曲，且有份幫手填詞，故額外有意義，且收到不少網民私訊她表示感動。問到嘉洛可會開金口效法薇薇唱歌？他搞笑答：「我開就唔係金口，因為一開口就魔音，我五音不全好大鑊。（無綫盛產魔音。）咁就好玩，可以試試。」提到日前劇情交代他幻想親吻薇薇而有生理反應，嘉洛再笑言：「我投入角色啫，要處理好血液流動，不過呢幕係特效嚟，咁發春夢都係正常生理作用啫。」

諗辦法改善 談到有指觀眾睇他模仿周星馳「有啲厭」，嘉洛竟認同：「我自己都覺得睇到厭！唔多唔少都有啲，我會改善吓嘞，本來冇刻意去改，但時間耐咗都想有啲唔同，我諗喺呢方面都會花啲工夫。」薇薇則力撐嘉洛的演繹方法新鮮，嘉洛即接口：「其實係有唔同嘅，如果表面咁去睇，咪睇到表面嗰啲囉，但細啄去睇嘅話，就會睇到分別，但唔係個個都睇得出嘛。」