王志良梁非同攜手感動粵劇迷 新《胡不歸》重演贏口碑 勢三度出擊

粵劇界「創意班主」彭美施作品系列之新《胡不歸》，半年內火速載譽重演，贏盡口碑和好評，班主洩露有機會第三度演出，文武生王志良和花旦梁非同再度攜手出擊，深情演繹感動觀眾。

梨園人氣新搭檔王志良、梁非同主演的新《胡不歸》，一連兩日假西九戲曲中心演出，圓滿成功，重演口碑更勝首演，班主彭美施（施姐）率藝術總監尹飛燕、志良、非同和一眾演員上台三度謝幕，施姐說：「多謝台前幕後團隊傾力演出，成就一齣好粵劇給觀眾欣賞，更要多謝燕姐對演員深度指導，小生花旦都沒有辜負所學，半年之間無論唱功及做手都大躍進，我完全收貨，更多謝康哥（梁煒康）演的惡家婆好出色，新《胡不歸》有機會第三度演出。」

修改劇本落足工夫 施姐指今次重演劇本是經過一番工夫修改，比首演更完善，將不合理劇情微調，如《決戰遼王》在首演時是較為簡單，今次就豐富了舞台畫面，武打難度更高，令戲迷睇得開心。另一場《從軍別母》，首演時梁煒康飾演惡家姑只拿着一個神主牌，今次就出動了九個神主牌增加戲劇感，觀眾很受落。而趙顰娘父女重遇一幕，首演時是精神奕奕跟父親離開，今次就將劇情合理化，顰娘暈倒由父親抱回家，製造下一場顰娘離世的假象。

文武生王志良與花旦梁非同的演出讓觀眾深受感動，王志良感謝班主給機會再一次演這齣考牌戲，對角色熟悉的他不停揣摩每句歌詞、人物性格，重演時更為投入，一開場他已融入自己就是男主角文萍生，戲迷激讚他唱胡不歸主題曲《哭墳》特別淒怨，他說：「我不斷聽祥哥（新馬師曾）嘅戲曲，所以加深咗腔口。」

梁非同坦承事隔半年重演有一定壓力，她說：「曾經有前輩話，即使劇本做過幾多次，都要當新戲去做，為了演好趙顰娘這角色，半年來我睇過好多不同類型的戲，特別是慘情、苦情戲，作為參考。」她有感跟志良的默契增加，演出也暢順了。連續兩晚有不少粵劇界、文化界及演藝界朋友來捧場，包括楊偉誠和張德蘭、劉家豪與梅小青、賈思樂、林建明、尹光等，場地擺放劇中演員的人形紙板，觀眾入場前興奮打卡留念。