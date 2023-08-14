傳石恆聰與C小姐過從甚密 阿Sa認分手 梁超怡捲風波

女星蔡卓妍（阿Sa）昨日承認與富三代石恆聰分手，並強調跟第三者無關，不過卻有傳2人之間涉及圈中人C小姐，網上更瘋傳C小姐真正身份就是應屆港姐季軍梁超怡。

現年40歲的蔡卓妍與富貴男友石恆聰（Anthony）於2017年戀情曝光，拍拖以來感情穩定，不但見過雙方家長，近年更發展半同居關係，然而，昨日有消息指2人已分手，稱導火線是男方未定性，跟一位圈中C小姐過從甚密，加上在結婚上未有共識，最終阿Sa忍痛斬斷6年情。阿Sa昨日向本報承認分手消息，指是和平分手，跟第三者無關：「分開咗一段時間，唔係第三者，亦都冇嗌交，我哋仲係好好嘅朋友，咁分開就梗係有啲問題嘅，不過呢啲我哋自己知就得喇，唔需要同人哋交代，謝謝大家關心。」

分手後旅遊歎世界 雖然阿Sa講明與第三者無關，不過網上就掀起猜猜誰是C小姐熱潮，並突然流傳C小姐就是應屆港姐季軍梁超怡，她的社交網帳號chiuyiileung正是以C字開頭。現年26歲的梁超怡樣子甜美，參選時已有「翻版孫藝珍」之稱，季軍之外兼得「最上鏡小姐」榮銜，在北伊利諾伊州大學修讀市場營銷學系，可謂美貌與智慧兼備。

消息指Anthony經常夜蒲，從不避忌與女性朋友私下約會，但阿Sa就對男方十分專一，視之為結婚對象，對其他異性都一一拒絕，除工作以外，其餘時間總是陪着男朋友。有指阿Sa不欲改變現況，故選擇啞忍，不過不少身邊朋友都告訴她Anthony與C小姐走得特別近，阿Sa深知感情未能開花結果，最後忍痛分手。分手後，阿Sa最近三個月「報復式」旅行療情傷，先在5月底陪嫲嫲、爸爸及兩名表姐遊泰國，再跟媽咪去瑞士，返港後就聯同好姊妹去Staycation及韓國玩。