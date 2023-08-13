《威尼斯電影節》撞正大罷工 阿當彭妮露獨立電影入圍 獲放生撐場

國際影壇盛事《第80屆威尼斯電影節》將於本月底正式舉行，由於今屆撞正美國演員工會大罷工，因而令大會頭痛屆時冇荷里活大明星到。不過，近日有傳荷里活兩大影星阿當哉華與彭妮露告絲入圍主競賽單元的新作《法拉利》（Ferrari）獲工會「放生」，准許兩位巨星屆時可以出席威尼斯宣傳，令電影節大會即時鬆一口氣！

據知，《法拉利》獲「放生」的主要原因是影片的出品公司NEON並非「電影和電視製作人聯盟」（AMPTP）的獨立電影公司，根據工會的臨時協議，這些獨立電影公司製作的獨立電影，從選角到製作和宣傳可以不受限制。因而美國男星阿當哉華（Adam Driver）及女主角西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz）屆時可以隨團到「水都」宣傳《法》片。除了《威尼斯電影節》之外，片中兩位巨星亦可以出席於9月底舉行的《第61屆紐約電影節》。《法》片的電影公司及《威尼斯電影節》方面暫時未有回應此事。

《艾美獎》延期至明年1月 雖然《威尼斯電影節》在「工潮」下將如期舉行，但美國電視界盛事《第75屆艾美獎》原定9月18日舉行，現因演員及編劇工會聯合罷工影響，日前大會宣布今屆《艾美獎》延期至明年1月15日舉行。今屆《艾美獎》提名早前公布，HBO人氣劇《傳媒家族繼承人》（Succession）共獲27項提名領先，其中奧斯卡金像影后謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）更憑電視電影《George & Tammy》獲提名視后，今次是她入行以來首次獲《艾美獎》提名。