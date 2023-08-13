暢所欲玄：存不住錢是名字出了問題？

很多人可能有這樣的困惑——為甚麼總是存不住錢？明明有不錯的收入，但花出去的錢永遠比計算得要多，除去工資低和生活成本高這兩個因素，可能是名字出了問題。

1.太過直白的名字

古代賢哲尹文子說過：「形以定名，名以定事，事以驗名。」如果名字太過直白且顯露，如錢百萬、富財等等，容易給人一種財大氣粗的感覺，有時不止不招財，反而會造成求財辛苦、錢財留不住的情況。

2.太過炫耀的名字

很容易招來嫉妒和小人，要知道低調才是做人的態度，名字也是如此，太過炫耀的名字不但聚不了財，還可能因負面影響漏財，出現錢財不聚的情況。

3.補益不得當的名字

適合的名字才是最好的，如果一個人的名字沒有起到補益作用，容易使其運途出現阻礙，例如錯失良機、把握不住機會、財運不佳、錢財留不住等情況。

4.旺財太過的名字

改名亦要合情合理地進行補益，切莫太過貪心與求好。如果改了一個旺財太過的名字，而自身命格承受不住，只會出現財多壓身、必漏必損的情況。

玄學名師黃楚淇