金像獎最佳新演員林諾昨日出席活動，他透露稍後會跟家人到杜拜及英國旅行一個月，至於工作方面，之前有拍短片，若有機會都想拍電視劇。今年升小六的他將迎來第二次呈分試，他坦言：「我嘅成績都OK，數學、英文搞得掂，中文就差少少，但有信心可以考到第一志願。」