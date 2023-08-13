林夏薇贏掌聲 甘做扯線公仔

藝人林夏薇、周嘉洛、陳豪、蕭正楠（阿蕭）、張曦雯（Kelly）等日前為無綫特備節目《獎門人開心Party感謝祭》擔任嘉賓，穿上露腰裝的薇薇與Kelly養眼度十足！而一班好戲之人於「開心無敵以訛傳訛」環節中大晒演技，當中視后級薇薇演繹「扯線公仔」及「十號風球」時相當投入，由於像真度超高，令在場人士掌聲不斷。嘉洛則大放笑彈，扭身扭勢之餘，更拉高上衣演繹「脫衣舞孃」，絕不讓薇薇專美，成功搶鏡，而Kelly則拋下女神包袱扮「便秘」，場面爆笑。

蕭正楠咬住水曱甴

為配合主題，於「開心無敵傳紫菜」環節中亦搞搞新意思，除了傳紫菜，更加插傳藝人照片，其中傳到主持金剛的照片時，阿蕭抵死地把照片丟在地上，並狠狠地出盡力踩，惹來金剛詐型。而在新遊戲「開心無敵一齊吹」中，參與藝人需鬥快把管中物件吹進對方口中，阿蕭與徐榮決戰時，徐榮不需一秒鐘便把水曱甴吹進對方口中，被嚇窒的阿蕭卻咬着水曱甴呆站原地，站在後方的朱智賢及何廣沛睇到掩嘴兼皺眉，到陳豪決戰周嘉洛也同樣有睇頭，一心想勝出的陳豪出盡力吹到面紅紅，最後成功將蟬吹進嘉洛口中，不過向來玩得的嘉洛亦未有畏懼，更直接把蟬吃落肚，相當勇敢。